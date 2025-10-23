Tuvalet davasını İzmir Karşıyakalılar kazandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde belediyeye ait kafeteryanın tuvaletinin dışarıda olması nedeniyle çevrede yaşayanların İzmir 6'ncı İdare Mahkemesi'nde açtığı davanın ardından, tesisle ilgili yıkım kararı alındı.
Akşam saatlerinde tuvaletin kapalı olması ya da vatandaşların ücret ödemek istememesi nedeniyle kötü görüntüye maruz kaldıklarını ifade eden çevre sakinlerinin Avukatı Tacettin Çolak, "Tesisten ziyade bölge halkı tuvaletten ve tuvaletin kontrolsüzce kullanılmasından rahatsız. Yanlıştan geri dönülmüş oldu. Ama 2 yıl geçti. Muhtemelen yıkım işlemleri peyderpey gerçekleştirilecektir. Bir süre bekledikten sonra tuvalet kaldırılmazsa yeni bir işlem yaparız. Haklıydık ve kazandık" dedi.
'SATMAYI BİLE DÜŞÜNDÜK'
Tesisin karşısındaki apartmanda 10 yıldır yaşayan Nevin Boyacıoğlu şunları söyledi: "İlk taşındığımızda burası çok güzeldi. Sonradan dolgu yapıldı. Özellikle tuvalet görüntümüzü bozdu. Atatürk heykeline karşı bu tuvaletin görüntüsü çok kötü oldu.
Bir başlangıç yapıldı ve kafe için yıkım başladı. Devamının gelmesini istiyoruz. Yazın tuvaletin içine giren hiç yoktu. Tuvalet haricinde duvarlara ihtiyaçlarını giderdiler. Balkonumuzdan kötü bir görüntü ile karşı karşıya kaldık.
Mahkemeden bizim istediğimiz karar çıktı. Sevindik ama tuvaletin de kaldırılmasını istiyoruz."