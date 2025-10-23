Tuvalet davasını İzmir Karşıyakalılar kazandı

Akşam saatlerinde tuvaletin kapalı olması ya da vatandaşların ücret ödemek istememesi nedeniyle kötü görüntüye maruz kaldıklarını ifade eden çevre sakinlerinin Avukatı Tacettin Çolak, "Tesisten ziyade bölge halkı tuvaletten ve tuvaletin kontrolsüzce kullanılmasından rahatsız. Yanlıştan geri dönülmüş oldu. Ama 2 yıl geçti. Muhtemelen yıkım işlemleri peyderpey gerçekleştirilecektir. Bir süre bekledikten sonra tuvalet kaldırılmazsa yeni bir işlem yaparız. Haklıydık ve kazandık" dedi.