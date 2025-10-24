İzmir Foça'da selde kaybolmuştu! Bülent Kaptanoğlu'nun gömleği bulundu

Son dakika İzmir haberleri...Foça ilçesi Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak ve Cumhuriyet mahallelerinde saat 12.30 sıralarında başlayan yoğun yağış sele neden olurken, çok sayıda ev ve iş yerini su basmış, sel nedeniyle çok sayıda araç da su altında kalırken, araçları ile mahsur kalan 5 kişi, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı.