İzmir Foça'da selde kaybolmuştu! Bülent Kaptanoğlu'nun gömleği bulundu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir’in Foça ilçesinde sel sularına kapılan ve kaybolan 70 yaşındaki iki çocuk babası Bülent Kaptanoğlu’nu arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kaptanoğlu'ndan iyi bir haber beklerken olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Arama Kurtarma ekipleri bir erkek gömleği buldu ve gömleğin Kaptanoğlu'na ait olduğu kesinleşti.

Son dakika İzmir haberleri...Foça ilçesi Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak ve Cumhuriyet mahallelerinde saat 12.30 sıralarında başlayan yoğun yağış sele neden olurken, çok sayıda ev ve iş yerini su basmış, sel nedeniyle çok sayıda araç da su altında kalırken, araçları ile mahsur kalan 5 kişi, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı.

Ayrıca otomobiliyle sel sularında sürüklenen kişinin 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaptanoğlu'nun, menfez geçişi esnasında sel sularına kapılarak sürüklendiği ve kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, otomobili suya kapıldığı yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta buldu. Araç içinde yapılan kontrolde Bülent Kaptanoğlu bulunamamıştı.

GÖMLEĞİ BULUNDU

Bülent Kaptanoğlu'nu arama kurtarma çalışmaları devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma birimine bağlı dalgıçlar, bir erkek gömleği buldu.

Ailesinden alınan onayla gömleğin Kaptanoğlu'na ait olduğu kesinleşti. Bunun üzerine arama kurtarma çalışmaları gömleğin bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı.

