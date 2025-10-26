Foça’da devlet yaraları sarıyor

Foça'da 23 Ekim günü etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla dolarken, ev ve iş yerlerini de su bastı. Yaşanan sağanakta deniz ile sel suları da birleşmişti. Sağanakta otomobili sel sularına kapılıp Bucak Deresi'ne düşen Bülent Kaptanoğlu kayboldu. Kısa sürede Kaptanoğlu için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Aramaların 3'üncü gününde Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

SUYUN ŞİDDETİNE DAYANAMADI

Bülent Kaptanoğlu'nun otomobiliyle sel sularına kapıldığı anların görüntüsü de ortaya çıktı. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Kaptanoğlu'nun sel suları içinde düşe kalka ilerlemeye çalışması ve otomobilinin sürüklenmesi yer aldı. Görüntülerde bir ara sel sularının hızlanmasıyla talihsiz adamın daha fazla dayanamayıp suda sürüklenip, gözden kaybolduğu görüldü. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, otomobiliyle sel sularına kapılan ve kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti. Pehlivan, ilçede hasarlı yapının söz konusu olmadığını belirterek, eşya zararı olan vatandaşlara da ödemelerin pazartesi günü yapılacağını açıkladı.

"DEVLETİMİZ SEFERBER OLDU"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu ile birlikte Foça'da şiddetli yağmurla birlikte meydana gelen selden dolayı zarar gören mahallelerde vatandaşları ve hayatını kaybeden Bülent Kaptanoğlu'nun ailesini ziyaret etti. Ziyaretler sonrası açıklama yapan Saygılı, "Foça ilçemizde etkili olan kuvvetli yağışlar sonucunda, ilçemizin farklı mahallelerinde sel, su baskını ve mahsur kalma olayları yaşanmıştır. Yaşanan bu üzücü afetin ardından devletimizin tüm kurumları ilk andan itibaren seferber olmuş, vatandaşlarımızın can şekilde sahada görev yapmaktadır" dedi. Saygılı, "AFAD Başkanımız Ali Hamza Pehlivan, çalışmaları yerinde koordine etmek ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yürütülen faaliyetlere destek sağlamak üzere bölgeye intikal etmiş, beraberinde İzmir Valimiz Süleyman Elban ile birlikte sahada incelemelerini sürdürmektedir. Çalışmalarda şu anda toplam 707 personel ve 279 araç görev yapmaktadır. Tüm kurumlarımıza, personelimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyor; devletimizin tüm imkanlarıyla Foça halkının yanında olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yaşanan sel felaketinden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaşamını yitiren vatandaşımıza da Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.