İzmir İçin kabus kapıda! 3-4 gün sonra su tamamen tükenecek!

Kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle İzmir'de barajlar ve yer altı kaynakları kuruma noktasına geldi. Kentte içme suyu sağlayan 6 barajdan 3'ü tamamen kururken, şehrin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı'nda su oranı yüzde 2'ye düştü. İzmir'in su açısından çok fakir olduğunu söyleyen TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, ağustostan beri uygulanan su kesintilerinin suyun bittiğinin göstergesi olduğunu ifade ederek "Ciddi bir kuraklık olacağı, su konusunda B ve C planlarının yapılması konusunda uyardık. Su geçtiğimiz yıl kesilmeye başlanmalıydı. Geçtiğimiz yıl bugünlerde kente günlük yaklaşık 700 bin metreküp su verilirken, yalnızca gece kesintisiyle 100 bin metreküp su tasarrufu sağlandı. Bugünlerde ortalama 630 bin metreküp su çekiliyor. Kuraklığı daha görmedik bile. Gerçek kuraklıkları bu kadar ucuz atlatamayabiliriz" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 1'İ GÖRECEĞİZ"

Tahtalı Barajı'nda su oranının yüzde 2'ye düştüğünü söyleyen Prof. Dr. Yaşar, "4-5 gün sonra yüzde 1'i göreceğiz. Tahtalı Barajı'nda tüm zamanların en düşük seviyesi olacak. Gördes ve Tahtalı Barajı'nda altta kalan suyu çekmek gibi yöntemler arıyorlar. Gerçek olan şu, İzmir hazırlıksız" dedi. İzmir'de içme suyunun sağlandığı 6 barajdan 3'ünün kuruduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gördes, 400 milyon metreküplük bir baraj. Maalesef hatalı yapımdan dolayı Gördes'in yüzde 10'u yani 40 milyon metreküpü su tutabiliyor. Bunun bir an önce yapılması ve barajın su tutulması gerekiyor. Gördes, kapasitesi 300 milyon metreküp olan Tahtalı Barajı'ndan da büyük, barajın tadilatı yapılırsa İzmir'i uzun yıllar rahatlatır."