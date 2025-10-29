İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu!

Cumhuriyetin önemini anlatan Elban, "102 yıl önce Cumhuriyet ilan edildi. Yaşasın Cumhuriyet. Güzel Atatürk sadece vatanı kurtarmak ve Cumhuriyeti kurmakla kalmadı, başta tarımda, sanayide, savunma alanı olmak üzere her alanda başarı göstermek, çok çalışmak ancak bu şekilde diğer ülkeleri geçme şansımız olacağını biliyordu ve çok süratli bir şekilde her alanda büyük devrimler başardı." dedi. Şiirlerin okunduğu, halk oyunları ve dans gösterilerinin sunulduğu kutlamalar, geçit töreniyle sona erdi.

MANİSA



Manisa'da da kutlamalar, Vali Vahdettin Özkan ile protokol üyelerinin tebrikleri kabulüyle başladı.



Kabulün ardından Manisa Valiliği önünde tören düzenlendi.



Vali Özkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, vatandaşların bayramını kutladı.



Törende konuşan Vali Özkan, Cumhuriyetin 102. yılını kutlamanın gururu, coşkusu ve onurunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, cumhuriyetin kazanımlarını anlattı.



Komandoların tüfekli gösteri yaptığı törende, halk oyunları ekipleri gösteri sundu, şiirler okundu.



DENİZLİ



Denizli'de Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümü töreni, Valilik önündeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yapıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Ömer Faruk Coşkun, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, vatandaşların bayramını kutladı.



Vali Coşkun, yaptığı konuşmada, Türk milletinin karakterine en uygun yönetim biçimi olan Cumhuriyet'in inançla, fedakarlıkla ve kahramanlıkla yazılmış bir mücadelenin tezahürü olduğunu söyledi.



Milletin bağımsız yaşama iradesinin eseri olan Cumhuriyet'in demokrasi ve milli egemenliğin en somut kazanımı olduğunu ifade eden Coşkun, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladığımız bugün, millet olarak iftihar ve gurur günümüzdür." diye konuştu.



Törende, Akköy Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına bağlı komandolar ve halk oyunu ekipleri gösteri sundu.



AK Parti Denizli milletvekilleri Nilgün Ök ve Şahin Tin, CHP Denizli milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ve Şeref Arpacı, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum ve çok sayıda vatandaşın katıldığı kutlamalar, tören geçidiyle sona erdi.