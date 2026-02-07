Özgür Özel'den akılalmaz şov! Öv öv bitiremedi! AK Parti'den sert tepki: Milletimiz istismara asla prim vermez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimi 6 Şubat'ta Malatya'da bir programa katıldı. Özgür Özel, Malatya'da yaptığı açıklamalar ile pes dedirtti. Her fırsatta hükümeti deprem çalışmaları konusunda eleştiren Özgür Özel, CHP'li belediyelerin kente kilit taşı, çöp konteyneri gibi yardımlar yaptığını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ikiyüzlü açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Faruk Acar şunları söyledi:

Birçok ülkeden daha büyük bir coğrafyada, tarihin en ağır imtihanlarından birine karşı yaralarımızı sarmak için gece gündüz demeden çalıştık. 455 bin konutla, 11 şehri neredeyse köyleriyle birlikte yeniden inşa ettik.

"ACİZ ZİHNİYET"

Bu olağanüstü süreci tüm dünya hayranlıkla izlerken, emeği, fedakârlığı ve insanüstü gayreti takdir ederken; kilit taşı döşenmiş birkaç sokakla, konulan birkaç çöp konteyneriyle övünebilecek aciz bir zihniyet çıkıp, depremin yıl dönümünde bölgeye teşrif etti.

Bu zihniyetin temsilcisi olan şahıs, karşısındaki insanları hafife alarak, bir felaket alanını turist edasıyla dolaşıp günlerdir akıl ve vicdan sınırlarını zorlayan açıklamalar yapıyor.

Kaybettiğimiz canlara ve geride bıraktıkları acılı ailelere duyduğumuz saygıdan, edebimizden; "Bugün siyaset konuşulmaz" diyerek sustuk.

Ancak ar damarı çatlamış, aklı pusulasını yitirmiş, gerçekle bağını koparmış bir muhalefet genel başkanıyla karşı karşıyayız.

"MİLLETİMİZ SAMİMİYETSİZLİĞE VE İSTİSMARA PRİM VERMEZ"

Felaketin ve yıkımın büyüklüğünü sahada gerçek anlamda görmedikleri için, şehirlerimizin nasıl ihya edildiğini, hangi emeklerle ayağa kaldırıldığını da idrak edemediklerinin farkındayız. Bu tabloyu görmezden gelerek yalanla, çarpıtmayla ve açık bir acziyetle savrulan bu siyasetin hükmünü aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz.

İnsan utanır.

Onca emeğe, onca yapılan işe rağmen hakkı teslim etmek yerine siyasi cambazlığa devam edenler bilmelidir ki; bu millet, samimiyetsizliğe de istismara da asla prim vermez.

Acıyı propaganda malzemesine çeviren bu anlayış, ne milletin hafızasında ne de bu ülkenin siyasi ciddiyetinde bir yer bulur. Bu tavır, çaresizliğin en gürültülü halidir ve milletin nazarında hiçbir karşılık bulamayacaktır.