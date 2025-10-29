İzmir'de özel düzeneği narkotik köpeği buldu

İ zmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacılara uyuşturucu temin ettiği belirlenen zehir tacirinin otomobilinde, özel bir düzeneğe saklanmış 465 gram kokain ve ruhsatsız silahlar ele geçirdi. Ekipler, torbacılara uyuşturucu temin ettiği belirlenen S.Ş.'ye Kemalpaşa'da operasyon düzenledi. Şüphelinin bulunduğu araca narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine arama yapıldı.

Ekipler köpeğin tepki verdiği bölümdeki kabloları incelediğinde, far düğmesi açılarak direksiyon öne doğru çekildiğinde bir düğme tesisatının bulunduğunu, düğmeye basıldığında ise teyp konsolunun açıldığını tespit etti. Gizli bölmede, özel bir düzenekle gizlenmiş 465 gram kokain, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 49 adet fişek ele geçirildi.