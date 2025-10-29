Şebnem Bursalı İzmir’deki korkunç rakamları açıklayarak isyan etti: Bir deprem olsa 330 bin yapı sorunlu!

Ancak CHP'li belediyelerin konuyu yargıya taşımasınedeniyle bu projelerin birçoğu akamete uğradı. Bazı projeler bitmiş olmasına rağmen vatandaşlara teslim edilemedi. Deprem riski yüksek bir kentte bu anlayış kabul edilemez.

"TOKİ ise İzmir'in farklı bölgelerinde yerinde dönüşüm ve sosyal konut projeleriyle bu sürece destek olmak istedi" diyen Bursalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BALIKESİR'DEKİ DEPREM UYARI NİTELİĞİNDEDİR"

Bursalı, son depremi hatırlatarak yapı stokunda dönüşümün elzem olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

Balıkesir'de yaşanan son deprem, İzmir için bir kez daha uyarı niteliğindedir. En önemli hazırlık, yapı stokunun dönüştürülmesidir.

Ancak CHP'li belediyeler bu konuda anlamsız bir direnç göstermekte; ne yapıyorlar, ne de yapılmasına izin veriyorlar!

Ben bu vesileyle 30 Ekim 2020 İzmir Depreminin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; ailelerine başsağlığı diliyorum. Diliyorum ki ne İzmir'imiz ne herhangi bir şehrimiz bu afetleri ve böyle büyük acıları bir daha yaşamaz.