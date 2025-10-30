Cumhuriyet’in 102’nci yılı İzmir ve Ege’de coşkuyla kutlandı

İzmir'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıl dönümü kutlama programı, İzmir Valiliği'ndeki tebrikat töreni ile başladı. İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tebrikleri kabul etti. Tebrikat töreninin sona ermesinin ardından protokol, kutlama ve geçiş töreni için Cumhuriyet Meydanı'na geçti.

HALK OYUNLARI RENK KATTI

Meydanda her yaştan vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ile hazır bulundu. Ege Üniversitesi halk oyunları gösterisinin ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu ve bayrak göndere çekildi ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Törende konuşan İzmir Valisi Elban, "Atatürk'ün Samsun'da başlattığı Anadolu kurtuluş harekatını şu an bulunduğumuz İzmir'de düşmanı denize dökerek başarıyla sonuçlandırdı. Ardından en uygun rejimin cumhuriyet olduğunu gördü ve 28 Ekim 1923 günü 'Efendiler yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz' dedi ve 102 yıl önce cumhuriyet ilan edildi. Yaşasın cumhuriyet" dedi. Geçit töreninin ardından meydandaki tören sona erdi.Manisa'da düzenlenen törende Jandarma Komando Tüfekli Gösteri Grubu'nun sergilediği nefes kesen gösterisi, halk oyunları gösterisi ve resmi geçit töreni vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

AYDINFEST İLE KUTLAMALAR ZİRVEYE ÇIKTI

AYDIN'DA Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydınfest ile zirveye çıktı. Etkinlikte, 60 bini aşkın vatandaş Tekstil Park'ta bir araya gelerek Cumhuriyet sevincini doyasıya yaşadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, ellerinde Türk bayraklarıyla sahneye çıkarak kutlamalara katıldı.