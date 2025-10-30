  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 30 Ekim Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 30 Ekim Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik detayları paylaştı. İşte İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

16:30 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Siteler
Bozköy
Çakmaklı
Horozgediği

10:00 - 14:00
BAYRAKLI / İZMİR
R. Şevket İnce ( 1929 Sk. )

11:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Ergene ( 2. Sk. 454/1. Sk. 455. Sk. 6. Sk. )
Erzene ( 7. Sk. )

10:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Atatürk
Adatepe

09:00 - 12:00
DİKİLİ / İZMİR
Cumhuriyet

09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
İsmetpaşa

13:00 - 17:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yalı

13:00 - 18:00
KİRAZ / İZMİR
Akpınar
Sarıkaya
Ören
Doğancılar
Cevizli
Bahçearası
Altınoluk
Kibar
İğdeli

10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Ulubatlı

10:00 - 14:00
MENEMEN / İZMİR
Esatpaşa
İsmet İnönü
Uğur Mumcu

09:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Kuşçular

