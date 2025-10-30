İzmir’de elektrik kesintisi 30 Ekim Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik detayları paylaştı. İşte İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik detayları paylaştı. İşte İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
16:30 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Siteler
Bozköy
Çakmaklı
Horozgediği
10:00 - 14:00
BAYRAKLI / İZMİR
R. Şevket İnce ( 1929 Sk. )
11:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Ergene ( 2. Sk. 454/1. Sk. 455. Sk. 6. Sk. )
Erzene ( 7. Sk. )
10:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Atatürk
Adatepe
09:00 - 12:00
DİKİLİ / İZMİR
Cumhuriyet
09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
İsmetpaşa
13:00 - 17:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yalı
13:00 - 18:00
KİRAZ / İZMİR
Akpınar
Sarıkaya
Ören
Doğancılar
Cevizli
Bahçearası
Altınoluk
Kibar
İğdeli
10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Ulubatlı
10:00 - 14:00
MENEMEN / İZMİR
Esatpaşa
İsmet İnönü
Uğur Mumcu
09:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Kuşçular