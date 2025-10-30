TOKİ sözünü tuttu! İzmir’deki deprem konutları teslim edildi





SORUMLULAR YARGILANDI

DEPREMDE yıkılan binalarla ilgili hukuki süreçler de eş zamanlı olarak işletildi. Yağcıoğlu, Doğanlar ve Yılmaz Erbek gibi binaların yıkımında ihmali bulunan müteahhit, fenni mesul ve yapı denetim şirketleri yetkilileri hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından davalar açıldı. Bu davalarda verilen cezalar, kentsel dönüşüm ve yapı denetim süreçlerindeki ciddiyetin altını çizdi. 30 Ekim'in 5. yıl dönümünde, İzmir artık geçmişten ders almış, daha dirençli ve güvenli bir kent olma yolunda önemli mesafe katetmiş durumda.



ÇOCUKLARA DEPREMİ HİKAYEYLE ANLATIYOR

İZMİR'İN Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 2 kızını ve yakınlarını kaybeden okul öncesi öğretmeni Nilay Yücel, çocuklarının adını verdiği hikaye kitabıyla çocuklarda deprem bilinci oluşturmayı amaçlıyor. Yücel, bu yıl tamamladığı "Vera ve Lena doğada neler oluyor?" adlı kitabında kızlarının fotoğraflarının yapay zekayla karaktere dönüştürülmüş halini kullandı. Yücel, kitabın bir annenin hikayesi olmadığını belirterek, "Bu hikaye kitabı öğretmen bir annenin sorumluluğuyla kaleme alınmış bir kitap. Çocuklara ulaşsın istiyorum" dedi.

