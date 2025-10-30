TOKİ sözünü tuttu! İzmir’deki deprem konutları teslim edildi

EGE Denizi'nde 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve 117 vatandaşımızın hayatına mal olan 6,6 büyüklüğündeki İzmir depreminin üzerinden tam 5 yıl geçti. Bugün, felaketin beşinci yıl dönümünde, acı kayıplarımız rahmetle anılırken, kentin bir bölümünü yerle bir eden yıkımın ardındaki en büyük etken olan çürük yapılaşma sorunu yeniden gündeme geliyor.
DEVLET SEFERBERLİĞİ
Deprem, Bayraklı ve Bornova ilçelerindeki alüvyon zemin üzerinde yükselen, eski ve denetimsiz binaları hedef alarak Rızabey, Doğanlar ve Yağcıoğlu gibi apartmanları saniyeler içinde enkaza çevirdi. İzmir'de yaşanan deprem felaketinin ardından AFAD koordinasyonunda binlerce arama-kurtarma personeli enkazlara koştu, günlerce süren özverili çalışmayla 107 kişi sağ kurtarıldı. Ardından yaraların sarılması ve kentin yeniden imarı için hızlı ve kararlı bir süreç başlatıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ eliyle yürütülen devasa imar hamlesi sayesinde, yıkımın en yoğun olduğu bölgelerdeki riskli alanlar hızla temizlendi ve güvenli Rezerv Yapı Alanları ilan edildi. Bu kapsamda ağır hasarlı olarak belirlenen 632 yapı ve acil yıkılacak 99 yapının dönüşümü sağlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen, zemin etüdü yapılmış ve en güncel deprem yönetmeliğine uygun toplam 5 bin 61 konut ve 357 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.
SORUMLULAR YARGILANDI
DEPREMDE yıkılan binalarla ilgili hukuki süreçler de eş zamanlı olarak işletildi. Yağcıoğlu, Doğanlar ve Yılmaz Erbek gibi binaların yıkımında ihmali bulunan müteahhit, fenni mesul ve yapı denetim şirketleri yetkilileri hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından davalar açıldı. Bu davalarda verilen cezalar, kentsel dönüşüm ve yapı denetim süreçlerindeki ciddiyetin altını çizdi. 30 Ekim'in 5. yıl dönümünde, İzmir artık geçmişten ders almış, daha dirençli ve güvenli bir kent olma yolunda önemli mesafe katetmiş durumda.
ÇOCUKLARA DEPREMİ HİKAYEYLE ANLATIYOR
İZMİR'İN Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 2 kızını ve yakınlarını kaybeden okul öncesi öğretmeni Nilay Yücel, çocuklarının adını verdiği hikaye kitabıyla çocuklarda deprem bilinci oluşturmayı amaçlıyor. Yücel, bu yıl tamamladığı "Vera ve Lena doğada neler oluyor?" adlı kitabında kızlarının fotoğraflarının yapay zekayla karaktere dönüştürülmüş halini kullandı. Yücel, kitabın bir annenin hikayesi olmadığını belirterek, "Bu hikaye kitabı öğretmen bir annenin sorumluluğuyla kaleme alınmış bir kitap. Çocuklara ulaşsın istiyorum" dedi.