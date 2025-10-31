  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İzmir'de aile faciası! Sinir krizi geçirip arabasını ateşe verdi, yanarak ağır yaralandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen olayda 63 yaşındaki İlhan Ö. (63), eşiyle tartıştan sonra sinir krizi geçirip benzin dökerek aracını ateşe verdi. Alevlerin arasında kalan yaşlı adam, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İzmir'deki olay saat 22.10 sıralarında Barbaros Mahallesi 5454 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İlhan Ö. (63), park halindeki aracını benzin dökerek ateşe verdi.

AĞIR YARALANDI

Meydana gelen yangında alevlerin arasında kalan İlhan Ö. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



EŞİYLE YAŞADIĞI SORUNLAR NEDENİYLE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İlk incelemelere göre, İlhan Ö.'nün eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu değerlendirildi.



Polis ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

