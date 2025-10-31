Karşıyaka’da zemin çalışması

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin afetlere dirençli ve sağlıklı yaşam alanları oluşturma hedefiyle zemin yapısını belirlemek için sürdürdüğü çalışmalar, Bornova'nın ardından Karşıyaka'da da başladı. Ekipler, 2 bin hektarlık alanda sondaj yaparak zeminden numune alacak. Örnekköy Sosyal Tesisleri ile Mustafa Kemal Mahallesi'nde sondaj makineleri ile zeminden numune alındı. Uzmanlar, ilçede yaklaşık 2 bin hektarlık alanı bu yöntemle inceleyecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürü Tolga Oktay Gül, "Bu çalışma ile olası afet riskini önceden belirleyerek, güvenli kentleşmeyi ve planlama süreçlerinin bilimsel altyapısını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Karşıyaka'da yaşayan yurttaşlarımız için güvenli ve sürdürülebilir bir kent yapısını oluşturmayı planlıyoruz" dedi.