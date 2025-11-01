  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir Sosyal medyan "güvenli ödeme yöntemi" vaadiyle 641 milyon liralık vurgun

Son dakika haberleri... İzmir ve Muğla dahil 11 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 28'i tutuklandı. Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden 'güvenli ödeme yöntemi' vaadiyle 641 milyon liralık işlem hacmi gerçekleştirdiği tespit edildi.

İHA

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sahte sosyal medya hesapları üzerinden "güvenli ödeme yöntemi" vaadiyle vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin, ikinci el eşya alım satımı yapan vatandaşları hedef alarak "nitelikli dolandırıcılık" suçunu sistematik şekilde işledikleri tespit edildi.

Bu kapsamda, 24 Ekim 2025 tarihinde Diyarbakır merkezli olmak üzere Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Muğla, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) işlem hacim tutarının 641 milyon TL olduğu belirlenirken, tüm banka ve kredi kuruluşu hesaplarına el konuldu. Yapılan adli işlemler sonucunda 28 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli serbest bırakılırken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

