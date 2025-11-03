  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'ne kira desteği tepkisi

Son dakika haberleri... İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Uzundere Mahallesi’nde yürütülen kentsel dönüşüm projesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hak sahiplerine aylık 12 bin TL kira desteği verilmesi, vatandaşların tepkisini çekti. Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, mevcut kira piyasasında bu tutarla yaşanabilir bir konut bulmanın mümkün olmadığını belirterek, '12 bin TL kira destek bedelleriyle bugün İzmir’de hangi semtte, nasıl bir konutta yaşam mümkündür? Adalet, sadece sözle değil, kararla ve icraatla olur,' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesince 2011 yılında başlatılan Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 3. ve 4. etap hak sahipleri, kira desteğinin yetersiz kaldığını savundu.



Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, yaptığı yazılı açıklamada proje kapsamında belediye tarafından ödenen 12 bin liralık kira desteğinin, İzmir'in kira ortalamasının altında kaldığını belirtti.



Belediyenin vatandaşların mağduriyetini görmezden geldiğini ileri süren Uslu, şunları kaydetti:

"Uzundere halkı, belediyenin bu düşük kira bedelleriyle yaşam mücadelesi veremez. Hiçbir vatandaş, kendi evinden çıkarıldıktan sonra aldığı kira desteğiyle yeni bir ev tutamıyorsa bu, açık bir sosyal adaletsizliktir. Adalet sadece sözle değil kararla ve icraatla olur. Kentsel dönüşüm, Uzundere halkının rızası ve refahı olmadan başarıya ulaşamaz. Bu mesele siyasi bir tartışma değil doğrudan halkın yaşam mücadelesidir."



Uslu, kira bedellerinin piyasa koşullarına uygun şekilde belirlenmesini talep ederek, "Sosyal belediyecilik, halkın yükünü hafifletmekle olur, artırmakla değil. Bu çağrımız bir talep değil haklı bir uyarıdır. Unutulmasın ki adalet kağıt üzerindeki rakamlarla değil vatandaşın hayatındaki karşılığıyla ölçülür." ifadelerini kullandı.,

