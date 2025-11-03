İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'ne kira desteği tepkisi





Belediyenin vatandaşların mağduriyetini görmezden geldiğini ileri süren Uslu, şunları kaydetti:



"Uzundere halkı, belediyenin bu düşük kira bedelleriyle yaşam mücadelesi veremez. Hiçbir vatandaş, kendi evinden çıkarıldıktan sonra aldığı kira desteğiyle yeni bir ev tutamıyorsa bu, açık bir sosyal adaletsizliktir. Adalet sadece sözle değil kararla ve icraatla olur. Kentsel dönüşüm, Uzundere halkının rızası ve refahı olmadan başarıya ulaşamaz. Bu mesele siyasi bir tartışma değil doğrudan halkın yaşam mücadelesidir."