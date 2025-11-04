Eski kocası aracıyla üzerinden geçip ezdi

İzmir'in Menemen ilçesinde emekli astsubay G.Y, akşam iş çıkışı saatlerinde arabasıyla ters yöne girerek eski eşi Hatice Ekiz'e çarptığı iddia edildi.

SAKAT KALABİLİR

İddiaya göre, işten çıkan Hatice Ekiz, emekli astsubay G. Y. kullandığı otomobille ters yöne girerek arkadan çarptı. Ekiz'in üzerinden aracın bir tekeri geçti. Görgü tanıkları, saldırganın daha sonra aracıyla geri dönüp bir süre olay yerinde beklediğini, ardından hızla uzaklaştığını belirtti. Hatice Ekiz'in ayak bileğinde ve kaburgasında kırıklar tespit edildi. Doktorlar, bacağındaki hasarın kalıcı olabileceği ve sakat kalma riskinin bulunduğunu bildirdi. G. Y.'nin daha önce Ekiz'i darp ettiği, iki kez burnunu kırdığı ve bu nedenle cezaevinde yattığı öğrenildi.