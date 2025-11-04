Kızılay’dan insanlığa umut

TÜRK Kızılay İzmir İl Merkezi, son üç yılda 131 milyon liralık insani yardımla Türkiye genelinde birinci oldu. Yeni dönemde hedef, huzurevi ve gençlik merkezi projeleriyle iyiliği kalıcı hale getirmek. Türk Kızılay İzmir İl Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, Kızılay Haftası kapsamında düzenlediği toplantıda hem geçmiş dönem çalışmalarını hem de yeni hedeflerini paylaştı. Kızılay Kadın İzmir Başkanı Gonca Aslan ve Türk Kızılay İzmir İl Yöneticisi Levent Açıl'ın da katıldığı toplantıda Kızılay'ın yalnızca bir yardım kuruluşu değil, aynı zamanda vicdanın kurumsal hali olduğunu belirten Baykalmış, "Kızılay bu şehrin kalbidir. İzmir'in yüreğini insanlığa taşıyoruz. Dokunduğumuz her hayat, İzmir'in yüreğinden çıkan bir iyilik halkasıdır. Bu kurumdan insanımıza giden her kuruş milletindir, biz sadece o emaneti doğru yere ulaştıran köprüyüz" dedi.