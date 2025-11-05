İş ve spor dünyasının kabusu olmuştu: İzmir'in Seçil Erzan'ına 113 yıl hapis istemi

İzmir'de yüksek kar vaadiyle iş ve spor dünyasından 10 kişiyi 300 milyon TL dolandıran özel bir bankanın şube müdürü Hatice Özalp'in (48) 113 yıla kadar hapsi istendi.

İzmir'de geçen yıl, o dönem Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Şubesi Başkanlığı da yapan bir bankanın şube müdürü Hatice Özalp, iddiaya göre, fon ve altın yatımıyla yüksek kar vadederek, kulübün 3 yöneticisi ile 7 iş insanından yaklaşık 300 milyon TL topladı.