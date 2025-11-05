İzmir'de 5 çocuğu yanarak can vermişti! Yargılanan anneye 'Neticeyi öngörememe' kararı!

İLK DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Sinem Melisa Akcan'ın ardından başka bir suçtan cezaevinde bulunan baba Hasan Akcan, eşinden şikayetçi olmadı. Akcan'ın avukatı Cengiz Serttaş da müvekkilinin beraatini talep etti. Savunmaların ardından tüm delillerin toplandığını belirten iddia makamı esas hakkında mütalaasını sundu. Mütalaada; sanık hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenirken, indirim hükümlerinin uygulanması yönünde de görüş bildirildi. Savunmaların ardından karar açıklandı. Akcan'ın olayda bilinçli taksiri olmadığına karar veren heyet, Akcan'ın çocukların vefatıyla üzüntü duyduğuna ve ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Heyet, Akcan'ın adli kontrol hükümlerini de kaldırdı.

'ÇOCUKLARIN BAKIMI TEK BAŞINA SAĞLAMAK ZORUNDA KALDI'

Mahkeme heyeti, verilen kararın gerekçesini de açıkladı. Kararda, Akcan'ın, beş çocuğunu aynı odada uyutarak üşümemeleri için elektrik sobasını açarak daha önceden toplamış olduğu hurdaları satmaya gittiğinin beyanlar ve deliller ile sabit olduğu vurgulandı. Kamera görüntüsüne göre Akcan'ın burada 7-8 dakika kaldığı, olay günü vermiş olduğu hurdaların parası olan 400 lirayı elden aldığı, daha önceden de alacağı olan 400 lirayı banka hesabına göndermesini istediği ve bunun da dekontla kanıtlandığının altı çizildi. Kararda; olay tarihinde havaların soğumaya başladığı, vefat eden çocukların yaşı itibarıyla üşümemesi ve daha önceden hasta olmaları sebebiyle elektrik sobasının Akcan tarafından açık bırakıldığının altı çizildi. Eşinin olay tarihinde cezaevinde olmasından dolayı çocuklarının bakımının Akcan'a kaldığı, Akcan'ın da geçimini tek başına sağlamak zorunda kaldığı, vefat eden çocukların sayısı ve yaşı itibarıyla gıda ihtiyaçlarını sağlamak zorunda olduğu, yaşadıkları Selçuk ilçesinde başkaca akraba ve tanıdıklarının bulunmadığına vurgu yapıldı.