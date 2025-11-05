İzmir'de eski eşine dehşeti yaşattı: Arabayla ezdiği kadına bakın ne dedi...

İzmir'in Menemen ilçesinde 2 Kasım'da, Hamit Göksel Yılmaz(44) ters yöne girdiği otomobiliyle, iş yerinden çıkıp yolda yürüyen eski eşi Hatice Ekiz'e(37) hızla çarptı. Acı içinde yere yığılan eski eşinin yanına gelen Yılmaz, 'Çocuklara dua et, seni öldürmedim, sadece ayağını ezdim' diyerek kaçtı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Yılmaz tutuklanırken ayak bileği ve kaburgasındaki kırıklar nedeniyle tedaviye alınan Ekiz'in ise bacağındaki hasarın kalıcı olabileceği ve sakat kalma riskinin bulunduğu belirtildi.

ŞİDDETTEN KURTULAMADI

Çiftin 2010 yılında başlayıp geçtiğimiz yıl sonlandırdıkları evliliklerinden 2 çocukları olduğu öğrenildi. Zamanla eşinden şiddet görmeye başlayan Ekiz, eşinden 8 kez şikâyetçi oldu.