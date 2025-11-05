  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İZSU duyurdu: İzmir'in bu ilçelerinde saatler süren su kesintisi | 5 Kasım Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'in birçok ilçesinde arıza ve çalışma kaynaklı su kesintileri yaşanacağını duyurdu. İzmirliler 'Sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?' sorularını araştırıyor. İşte 5 Kasım Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Son dakika haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

BEYDAĞ MUTAFLAR
05.11.2025 saat 09:35 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA MERİÇ, MERKEZ, SERİNTEPE, ZAFER
05.11.2025 saat 09:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME 16 EYLÜL
05.11.2025 saat 09:38 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA ATATÜRK
05.11.2025 saat 09:06 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR İHSAN ALYANAK, PEKER
05.11.2025 saat 10:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR ADNAN SÜVARİ, BASIN SİTESİ, MALİYECİLER, METİN OKTAY, ŞEHİTLER, VATAN
05.11.2025 saat 09:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KARABURUN SAİP
05.11.2025 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

URLA TORASAN
05.11.2025 saat 09:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

