İzmir’de korkunç olay! Beton mikserinin çarptığı kadın öldü, torunu yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde torununu okula götürürken beton mikserinin çarptığı babaanne hayatını kaybetti, torunu yaralandı. Y.Ş. idaresindeki 35 ZFG 60 plakalı beton mikseri, Hürriyet Mahallesi'ndeki yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nadire K. (64) ile torunu K.K'ye (7) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri aracın altında kalan babaanne Nadire K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan kız, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nadire K'nin birinci sınıf öğrencisi torununu okula götürürken kazanın yaşandığı öğrenildi.