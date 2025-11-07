İzmir’in trafiği kadınlara emanet

İzmir'de kadın polis memurlarından oluşan 48 trafik ekibi, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesinde aktif rol oynuyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı kent genelindeki trafik birimlerinde 289'u kadın 1614 trafik polisi görev yapıyor. Şehrin dört bir yanında yaya, motosikletli ve ekip araçlarıyla görevlerini sürdüren kadın trafik polisleri, sürücü ve yayaların güvenliği için gece gündüz sahada bulunuyor.

Kadın polislerin oluşturduğu 48 ekip, sabah erken saatlerden itibaren görev bölgelerinde trafiğin düzenli akışı için çalışıyor. Trafik yoğunluğunu azaltmaya, kazaların önüne geçmeye ve kurallara uyulmasını sağlamaya yönelik denetim yapan kadın ekipler, ihlallerin tespitinde cezai işlem uyguluyor, uyarılarla trafik bilincinin artırılmasına katkı sağlıyor. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, durumun vatandaşı memnun ettiğini söyledi. Kadın trafik polislerinin çalışmalarını anlatan Özsagulu, yıl içinde 190 bin aracın kadın memurlar tarafından kontrol edildiğini, denetimler sonucu 52 bin araca işlem yapıldığını ifade etti.