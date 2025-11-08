İzmir'de beton mikseri dehşeti

İzmir'in Ödemiş İlçesinde Trafik ışıklarının bulunduğu yaya geçidinde meydana gelen kazada beton mikserinin altında kalan babaanne öldü 7 yaşındaki torunu ise yaralı kurtuldu.

Ödemiş Hürriyet Mahallesinde meydana gelen kazada Nadire Koç (64) isimli yaşlı kadın İlkokul 1. Sınıf öğrencisi torunu Kumsal K.'yi (7) okula götürmek için yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada Y.Ş yönetimindeki 35-ZFG-60 plakalı beton mikser kamyonu babaanne ve torununa çarparak altına aldı.