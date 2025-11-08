İzmir'de beton mikseri dehşeti

İzmir'in Ödemiş İlçesinde Trafik ışıklarının bulunduğu yaya geçidinde meydana gelen kazada beton mikserinin altında kalan babaanne öldü 7 yaşındaki torunu ise yaralı kurtuldu.
Ödemiş Hürriyet Mahallesinde meydana gelen kazada Nadire Koç (64) isimli yaşlı kadın İlkokul 1. Sınıf öğrencisi torunu Kumsal K.'yi (7) okula götürmek için yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada Y.Ş yönetimindeki 35-ZFG-60 plakalı beton mikser kamyonu babaanne ve torununa çarparak altına aldı.
BABAANNE CAN VERDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Korkunç kaza sonucu tekerleklerin altında ezilen babaanne Nadire Koç olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Torun Kumsal K. ise kaza mahalline çağrılan Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.