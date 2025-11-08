  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Hediye gibi hayatlar

Gazete

ACİL NAKİL HATTI

İzmir Bergama'da karaciğer yetmezliği nedeniyle nakil bekleyen Mehmet Güdücü, 9 yıl beklediği müjdeyi Ankara treninde aldı. Makinistle görüşen Güdücü, yarı yolda inip karşı yönden gelen trenle İzmir'e döndü. Zamana karşı yarışın sonu ise mutluluk oldu.

Hediye gibi hayatlar

YENİDEN DOĞDU

Antalya'da ise yıllardır böbrek yetmezliğiyle mücadele eden Ayşe Çınar (56), eşi Eyüp Çınar'ın (62) bağışladığı böbrekle yeniden doğdu. 37 yıldır evli olduklarını söyleyen Ayşe Çınar, "Eşim bana hayatım boyunca unutamayacağım en güzel hediyeyi verdi" dedi.

