Ege’de TOKi heyecanı! “Yüzyılın Konut Projesi” için detaylar netleşti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" için detaylar netleşti. Bugün başlayan başvurular, 19 Aralık'ta sona erecek. (e-Devlet Başvuruları 18 Kasım 2025 tarihinde sona erecek) Başvurular Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankaları ve e-Devlet üzerinden yapılıyor.
Hak sahiplerini belirlemek için kuralar da 29 Aralık 2025- 27 Şubat 2026 tarihleri arasında noter huzurunda gerçekleşecek. Konutların teslimi ise Mart 2027 itibari ile kademeli olarak yapılacak. Proje kapsamında Çanakkale'ye 3 bin 276, Balıkesir'e 7 bin 548, Manisa'ya 7 bin 459, Aydın'a 6 bin 973, Muğla'ya 6 bin 197, Denizli'ye 6 bin 190, Kütahya'ya 3 bin 592 konut yapılacak.
İZMİR'E 21 BİN 20 KONUT
İzmir'de ise 11 ilçede 21 bin 20 sosyal konut inşa edilecek. Menemen'de 15 bin, Aliağa'da bin 200, Kemalpaşa ve Foça'da bin, Bergama'da 740, Seferihisar, Dikili ve Selçuk'ta 500, Güzelbahçe ve Urla'da 250, Karaburun'da 80 konut yapılıp, İzmirlilere sunulacak.