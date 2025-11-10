İzmir Harmandalı’nda çöp nöbeti sürüyor!

'BU BİR HUKUK DİRENİŞİDİR' Önceki dönem Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı ve 35 yıldır Harmandalı'da ikamet eden Dursun Ali Kazar, direnişin amacının hukuk mücadelesi olduğunu vurguladı. Kazar, "Harmandalı halkının direnişi adalet direnişidir, hukuk direnişidir. Mahkeme kararını hiçe sayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Süre bitmesine rağmen burayı tekrar açmak isteyenlere karşı halk çoluğuyla, çocuğuyla direniyor. Gece gündüz 24 saat buradayız. Türkiye bir hukuk devletidir, hukukun çiğnenmemesi için buradayız" dedi.

Kazar, yetkililerle iletişim kuramadıklarını belirterek yerel yöneticilerin sessizliğine tepki göstererek, "Hiç kimse bizimle görüşmüyor, bilgi vermiyor. Biz burada hukukun işlemesini istiyoruz" açıklamasında bulundu. Harmandalı sakinlerinden Güven Taş ise, bölge halkının 35 yıldır çöplerin yükünü çektiğini belirterek yetkililere seslendi. Taş, "Buradaki insanların sağlığı Urla'daki, Karşıyaka'daki insanlardan daha değersiz değil. 90 yılından beri burada vahşi depolama yapılıyor. Buna hiçbir partinin hakkı yok. Eğer Yargıtay kararını bile uygulamayacaksak biz neden yaşıyoruz" diye konuştu.