İzmir Körfezi can çekişiyor: Pencere açamıyoruz, nefes alamıyoruz

İzmir Körfezi'nde geçen yıl etkili olan ve kirlilik nedeniyle bu yıl da ortaya çıkan pis koku, devam ediyor. Körfezde bazı bölgelerde denizin rengi kahverengiye döndü. Sahilde yürüyüşe çıkan ve burada vakit geçirmek isteyenler, pis kokudan rahatsız olduklarını dile getirdi.

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, bölgede sürekli olarak plankton patlaması yaşandığını belirtip, "İzmir Körfezi çok kirli. Zaten iki yıl üst üste balık ölümleri oldu. Önümüzdeki yıl da yaz ayları geldiği zaman aynı durumlar karşı karşıya kalabiliriz. Şu anda havaların biraz serin olması durumu kurtarıyor. Bu koku ve körfezin renginin koyu kahverengi ve kızıla dönmesi de plankton patlamasından kaynaklanıyor. Kirlilik devam ettikçe plankton patlamaları da devam eder" ifadelerini kullandı.