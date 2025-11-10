İzmir'de 'bir mucize oldu'! 35 dakika kalbi duran adam hayata döndürüldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan İlker Hamurişçi, 29 Ekim'de şiddetli göğüs ağrısıyla Torbalı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Hamurişçi'ye 35 dakika kalp masajı uygulandı. İlker Hamurişçi, ambulansla SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşama şansı oldukça düşük olduğu belirtilen Hamurişçi, burada yapılan soğutma tedavisi ile vücut ısısı düşürülerek beyin hücreleri zarar görmeden hayata döndü.

'BİR MUCİZE OLDU'

Kendisini çok iyi hissettiğini belirtip doktorlarına teşekkürlerini ileten İlker Hamurişçi, "Geçen 29 Ekim Çarşamba günü rahatsızlandım. Onun dışında hiçbir şey hatırlamıyorum. Kendime geldikten sonra telefonumu elime aldım. En son eşimle hafif bir tartışma yaşayıp, babamın evine gitmişim. Babama 'Sırtım ve omuzlarım ağrıyor' demişim ama hatırlamıyorum. Sonrasında kalp krizi geçirmişim. Bunları öğrenince şaşırdım. Hayatımda bu 4-5 günü yaşamamış gibiyim. Uzun süre kalp masajı yapılmış. Ambulanstaki doktordan tutun da buraya hastaneye gelene kadar kimse beni bırakmamış. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

Hamurişçi'ye refakat eden teyzesi Serap İpek de "Bu iki hafta içinde hem üzüntü hem sevinç yaşadık. Doktorlarımız İlker'i tekrar hayata döndürdü. Onu kaybetmekten korktuk. Bir mucize oldu, Rabb'im İlker'i bize geri verdi" ifadelerini kullandı.