Beceriksizliğin faturası yine İzmirliye kesildi: Otopark ücretlerine yeni yılda yüzde 185 zam gelecek

İZMİRDE NE KADAR OTOPARK VAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzelman şirketi tarafından işletilen 6 yeraltı, 2 tam otomatik olmak üzere toplam 22 kapalı otopark bulunuyor. Bu otoparklar toplam 9 bin 64 araç alıyor. İZBB Bünyesindeki otoparklar bununla da sınırlı değil. Göztepe Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki apartman altlarındaki abone otoparklarının sayısı 1955. Buna ilave olarak kent genelinde 3 bin 778 araçlık açık otopark bulunuyor. İzmir genelinde açık ve kapalı otoparkların toplamı ise 14 bin 797'yi buluyor.