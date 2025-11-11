İzmir'de aile içi vahşet yaşanmıştı: Katil baba yakalanmamak için her gün yer değiştirmiş!

TİRE'DE, 20 Ekim'de yaşanan aile içi tartışmanın ardından av tüfeğiyle oğlunu öldürüp eşini de ağır yaraladıktan sonra firar eden Şerafettin Kaya, bölgeyi 24 saat gözetleyen sivil jandarma timleri tarafından yer değiştirirken kıskıvrak yakalandı.
AV TÜFEĞİYLE KATLETMİŞTİ
DALLIK köyündeki evlerinde yaşanan tartışma sonrasında av tüfeğiyle önce eşi Gülşen Kaya'yı ağır yaralayıp (50) ardından da oğlu Aşkın Kaya'ya kanlar içinde yere seren baba Şerafettin Kaya, olayın ardından firar etmişti.
Jandarma komando timleri yaklaşık 20 gündür engebelerle dolu dağlık ve ormanlık araziyi karış karış taradı. Karadan özel jandarma timleri havadan ise İHA ve dronlarla aranan zanlı yaklaşık 3 hafta sonra sivil jandarma timleri tarafından köyüne yakın bir arazide yer değiştirirken yakayı ele verdi. Sık ağaç ve bitki örtüsü ile kaplı ormanlık arazide günlerdir saklanan cinayet zanlısının bitkin düştüğü öğrenildi.
Cani babanın yakalanmamak için her gün yer değiştirdiği ve her geceyi başka bir bölgede geçirdiği bildirildi.