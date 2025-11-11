İzmir'de aile içi vahşet yaşanmıştı: Katil baba yakalanmamak için her gün yer değiştirmiş!

Jandarma komando timleri yaklaşık 20 gündür engebelerle dolu dağlık ve ormanlık araziyi karış karış taradı. Karadan özel jandarma timleri havadan ise İHA ve dronlarla aranan zanlı yaklaşık 3 hafta sonra sivil jandarma timleri tarafından köyüne yakın bir arazide yer değiştirirken yakayı ele verdi. Sık ağaç ve bitki örtüsü ile kaplı ormanlık arazide günlerdir saklanan cinayet zanlısının bitkin düştüğü öğrenildi.