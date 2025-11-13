İzmir’deki torbalı patlaması davasında karar verildi

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde geçtiğimiz yıl 5 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Tüpü değiştiren işçi 10 yıl 10 ay, işletme sahibi 8 yıl 4 ay hapis cezası alırken, gaz firması yetkilisinin cezası para cezasına çevrildi. 30 Haziran 2024 günü saat 15.00 sıralarında, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde şırdan satışı yapılan bir iş yerinde tüp patlaması meydana gelmiş, olayda Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ (24) hayatını kaybederken, 63 kişi yaralanmıştı. Patlama çevredeki 10 binada hasara neden olmuş, iş yerinin 6 aydır ruhsatsız olduğu ortaya çıkmıştı.