Deprem Bilimci Profesör Övgün Ahmet Ercan bölge bölge uyardı: Tehlike çanları çalıyor! İzmir'de o iller arasında!

TÜRKİYE'DE deprem gerçeği her gün kendini hatırlatıyor. 6 Şubat'ta Güneydoğu illerini yerle bir eden asrın felaketi ve 8 Ağustos'tan beri beşik gibi sallanan Sındırgı'nın ardından önceki gün Akdeniz'de meydana gelen en büyüğü 5.4 şiddetindeki sarsıntılar yapı stoğu tartışmalarını tekrar gündeme getirdi. Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, olası deprem senaryolarına ilişkin yaptığı son değerlendirmede, yüksek riskli bölgelerde konut satın alınmaması ve kiralanmaması yönünde uyarıda bulundu.





İZMİR DE LİSTEDE YER ALDI

PROF. Dr. Ercan, konut seçerken dikkatli olunması gereken il ve ilçeleri sıraladığı listede, İzmir merkezde Bornova, Bayraklı, İnciraltı, Bostanlı, Alaybey, Mavişehir, Çiğli bölgelerine dikkat çekti. Tire, Ödemiş, Torbalı, Kemalpaşa, Menemen ilçelerinin de adının geçtiği listeye Ege Bölgesi'nden ise Muğla Fethiye, Aydın Efeler, Manisa Turgutlu ile Afyonkarahisar ve Balıkesir girdi. Prof. Dr. Ercan, İzmit, İstanbul- Ataköy, Yeşilköy, Haramidere, Bakırköy Yeşilyurt, Avcılar, Büyükçekmece, Beylikdüzü- Dalyan, Pınarkent, Gürpınar, Esenyurt, Küçükçekmece, Kağıthane, Zeytinburnu, Tuzla sahil, Kocaeli-Gölcük, Düzce, Kaynaşlı, Bolu, Adapazarı, Tekirdağ, Bandırma, Yalova, Adana, Çukurova, Ceyhan, Mersin, Erzincan, Tokat, Amasya, Bursa-Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım gibi yerleşim yerlerine de dikkat çekti. Zemin yapısının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Ercan, "Sulak, gevşek, verimli tarım alanlarına olan çok katlı apartmanlar deprem sırasında sarsıntıyı üçle beş kat büyüterek yapıyı hoplatacak, ayrıca rezonansa gelerek aşırı çalkalanacak. Buna dayanamayanlar göçme ile karşı karşıya kalacaktır" dedi. Tüm bölgelerdeki tehlikeye ve yapı stoğundaki bozukluğa dikkat çeken Prof. Dr. Ercan, "Lütfen bu gibi yerlerden konut satın almayın, ayrıca kiraya tutmayın. İlgilendiğiniz yapının yer-yapı güvenlik belgesini isteyiniz. Olumsuz ise vazgeçiniz. Depremlerde yaşamak için sağlam yerde, sağlam yapı" ifadelerini kullandı.