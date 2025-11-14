Deprem Bilimci Profesör Övgün Ahmet Ercan bölge bölge uyardı: Tehlike çanları çalıyor! İzmir'de o iller arasında!

TÜRKİYE'DE deprem gerçeği her gün kendini hatırlatıyor. 6 Şubat'ta Güneydoğu illerini yerle bir eden asrın felaketi ve 8 Ağustos'tan beri beşik gibi sallanan Sındırgı'nın ardından önceki gün Akdeniz'de meydana gelen en büyüğü 5.4 şiddetindeki sarsıntılar yapı stoğu tartışmalarını tekrar gündeme getirdi. Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, olası deprem senaryolarına ilişkin yaptığı son değerlendirmede, yüksek riskli bölgelerde konut satın alınmaması ve kiralanmaması yönünde uyarıda bulundu.
İZMİR DE LİSTEDE YER ALDI
PROF. Dr. Ercan, konut seçerken dikkatli olunması gereken il ve ilçeleri sıraladığı listede, İzmir merkezde Bornova, Bayraklı, İnciraltı, Bostanlı, Alaybey, Mavişehir, Çiğli bölgelerine dikkat çekti. Tire, Ödemiş, Torbalı, Kemalpaşa, Menemen ilçelerinin de adının geçtiği listeye Ege Bölgesi'nden ise Muğla Fethiye, Aydın Efeler, Manisa Turgutlu ile Afyonkarahisar ve Balıkesir girdi. Prof. Dr. Ercan, İzmit, İstanbul- Ataköy, Yeşilköy, Haramidere, Bakırköy Yeşilyurt, Avcılar, Büyükçekmece, Beylikdüzü- Dalyan, Pınarkent, Gürpınar, Esenyurt, Küçükçekmece, Kağıthane, Zeytinburnu, Tuzla sahil, Kocaeli-Gölcük, Düzce, Kaynaşlı, Bolu, Adapazarı, Tekirdağ, Bandırma, Yalova, Adana, Çukurova, Ceyhan, Mersin, Erzincan, Tokat, Amasya, Bursa-Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım gibi yerleşim yerlerine de dikkat çekti. Zemin yapısının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Ercan, "Sulak, gevşek, verimli tarım alanlarına olan çok katlı apartmanlar deprem sırasında sarsıntıyı üçle beş kat büyüterek yapıyı hoplatacak, ayrıca rezonansa gelerek aşırı çalkalanacak. Buna dayanamayanlar göçme ile karşı karşıya kalacaktır" dedi. Tüm bölgelerdeki tehlikeye ve yapı stoğundaki bozukluğa dikkat çeken Prof. Dr. Ercan, "Lütfen bu gibi yerlerden konut satın almayın, ayrıca kiraya tutmayın. İlgilendiğiniz yapının yer-yapı güvenlik belgesini isteyiniz. Olumsuz ise vazgeçiniz. Depremlerde yaşamak için sağlam yerde, sağlam yapı" ifadelerini kullandı.
'RİSK İLÇE BAZINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ'
JEOFİZİK Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın paylaşımı tartışmalara neden oldu. Uzmanlar, her alanın zemin özelliklerinin farklı olduğunu vurguladı. Ercan'a ilk tepki TMMOB Güney Marmara Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Yıldız'dan geldi. Deprem riskinin ilçe bazında değerlendirilmesinin yanlış olduğunu kaydeden Yıldız, yan yana iki parselde bile farklı zemin özellikleri olduğunu, deprem riskinin sadece zemin değil, yapı stoğu kalitesi, alınan mühendislik hizmeti gibi birçok etkenle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
SINDIRGI 3 AYDA 17 BİN KEZ SALLANDI
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 8 Ağustos-13 Kasım 2025 tarihleri arasında 17 bin 1 deprem oldu. Verilere göre depremlerin büyük çoğunluğu düşük şiddetli olsa da, hareketliliğin yoğunluğu dikkat çekti. Bölgede 6'nın üzerinde 2, 4'ün üstünde 78 deprem meydana gelirken, 4 şiddetinden küçük 16 bin 921 deprem kaydedildi.
AKDENİZ STRES ALTINDA
Akdeniz'de peş peşe meydana gelen ve KKTC, Antalya ile Adana'da hissedilen depremler endişe yarattı. Kıbrıs Adası'nın güneybatısında meydana gelen ve büyüklüğü 5,2 olarak ölçülen ilk deprem, kısa sürede bölgede artçı sarsıntılarla devam etti. Yer bilimci jeolog Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin ardından bir paylaşım yaparak Helen-Kıbrıs Zonu'na dikkat çekti. Depremlerin, Doğu Anadolu Fay Zonu'nun devamı niteliğinde olan ve Kıbrıs'ın güneyine devam eden Helen-Kıbrıs Zonu'nda gerçekleştiğini söyleyen Naci Görür, "Depremlerin geleceği belliydi" dedi. Naci Görür, "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri bu bölgeye çok stres yüklemiştir" ifadesini kullandı.