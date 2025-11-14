İzmir’de gençlere belediye çalışmaları hakkında eğitim

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin birlikteliğiyle kentte gerçekleşen "Belediye Nasıl Çalışır" oturumuna gençler yoğun ilgi gösterdi.İzmir Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) tarafından yürütülen Yerel Gençlik Programı kapsamındaki "Belediye Nasıl Çalışır" oturumu Karşıyaka Örnekköy Yerleşkesi'nde yapıldı. Belediyelerin hayata geçirdiği uygulamalara katkı vermek isteyen gönüllü gençlerin kapasitesini geliştirme hedefiyle düzenlenen oturumda gençlik alanında insan odaklı, hak temelli ve katılımcı yaklaşımların önemi vurgulandı.