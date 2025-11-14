İzmir’de ‘vergi yüzsüzü’ firmanın fabrikası satışa çıkarıldı

İZMİR'İN Bornova ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Yazgan Şarapçılık'a ait fabrika binası, SGK tarafından 250 milyon TL rayiç bedelle icradan satışa çıkarılıyor. Şirketin daha önce vergi yüzsüzleri listesinde yer aldığı ve 295 milyon TL borç bildirdiği öğrenildi. İhale, 11 Aralık 2025 Perşembe günü saat 11.00'de, İzmir Defterdarlığı'nda yapılacak. Tapu kayıtlarına göre gayrimenkul üzerinde 29 Temmuz 2015 tarihli Garanti Bankası lehine rehin bulunduğu bildirildi. Yazgan Şarapçılık 2023'te konkordato talep etmiş ve şirketin ismi vergi yüzsüzleri listesinde yer almıştı.