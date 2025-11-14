Narkotik polisinden otel odasına zehir baskını

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde polisin otel odasına düzenlediği operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, önceden belirlenen bir otel odasına operasyon düzenledi. Odada yapılan aramada; 735 gram skunk, 255 gram bonzai, yaklaşık 6 kilogram bonzai üretilebilecek ham madde olan 575 gram pinaca, 255 gram bonzai, suçtan elde edildiği değerlendirilen 56 bin 500 TL ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.