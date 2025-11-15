‘Güvenli taksi için TOGG bir fırsat’

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, taksici esnafının yıllardır dile getirdiği talep ve önerilerin artık Ankara'da daha güçlü şekilde karşılık bulduğunu belirterek, "2004 yılında yasalaşmasına rağmen uygun araç yapısı olmadığı için hayata geçmeyen kabinli güvenlik sisteminin, TOGG tarafından yerli ve modern bir modelle yeniden geliştirilmesi Türkiye için büyük bir fırsattır" dedi. TOGG ile ilgili önerilerini Haziran ayında paylaşan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Milli gururumuz TOGG'un taksilere özel modeller üretmesi, bu araçların ÖTV ve KDV'den muaf tutulması ve taksi duraklarına şarj istasyonları kurulması halinde Türkiye genelindeki 150 bini aşkın taksinin hem ekonomiye hem çevreye ciddi katkı sağlayacağını aylar önce ifade etmiştik. Bu önerilerin gündeme alınması sektörümüz için kıymetli" dedi.

ÜLKEYE KATKI SAĞLIYOR

Özkan, 2004 yılında yasalaşmasına rağmen uygun araç yapısı olmadığı için kabinli güvenlik sistemi olan taksi uygulamasına geçilemediğine dikkat çekerek, şöyle devam etti: "Sürücü ve yolcu güvenliğini artıracak, kabinli ticari taksinin TOGG tarafından yeniden geliştirilmesi Türkiye için büyük bir fırsattır. 150 bin taksinin yalnızca yarısı bile kabinli yerli TOGG modellerine geçse, hem güvenlik hem de ekonomik kazanım açısından ülkemize büyük katkı sağlar."