MEMTEK 2025 İzmir’de buluştu

ULUSLARARASI Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK2025), 12-14 Kasım tarihleri arasında Wyndham Grand İzmir Özdilek Otel'de yapıldı. Etkinlik, 30'dan fazla ülkeden 270 katılımcıyı bir araya getirerek, membran teknolojilerindeki en son bilimsel gelişmelerin ve yenilikçi uygulamaların tartışıldığı uluslararası bir platform sundu. Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Prof. Dr. Bülent Keskinler ve Prof. Dr. Nalan Kabay'ın yer aldığı düzenleme kurulu tarafından gerçekleştirilen sempozyum, güçlü bilimsel içeriği ve uluslararası niteliğiyle dikkat çekti. Etkinlik, 224'ün üzerinde bildiri sunumuyla membran bilimi alanında dünyanın önde gelen araştırmacılarını, mühendislerini ve endüstri temsilcilerini İzmir'de bir araya getirdi. Bilimsel program kapsamında, dünyanın önde gelen üniversite ve araştırma merkezlerinden 16 davetli konuşmacı, üç gün boyunca enerji, çevre, su arıtımı, gaz ayırma, atık yönetimi ve ileri malzeme geliştirme gibi alanlarda en güncel çalışmalarını sundu.

ÖNEMLİ SUNUMLAR YAPILDI

Sempozyumun ilk günü, alanında dünya çapında tanınan iki önemli bilim insanı Prof. Menachem Elimelech (Rice University) ve Prof. Ahmad Fauzi Ismail (Universiti Teknologi Malaysia) "Solvent Transport in Dense Polymer Membranes" ve "Functional Membranes for Sustainable Environmental and Energy Applications" başlıklı sunumlar, membran teknolojilerinin geleceğine ışık tutan öncü araştırmaları ortaya koydu. "Utilization of Membrane Processes for Seawater Desalination and Wastewater Reuse" başlıklı panelde ise, küresel su kıtlığına çözüm sunan ileri membran uygulamaları ve deniz suyunun tuzdan arındırılması konuları ele alındı. Alanda sergilenen yenilikçi ürünler, pilot ölçekli sistemler ve membran teknolojilerine yönelik yeni çözümler katılımcılarla buluştu