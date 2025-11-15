SGK’nin İzmir arşivi dijitale aktarılıyor

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
SOSYAL Sigortalar Kurumu İzmir İl Müdürlüğü, daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek amacıyla depoda muhafaza edilen 75 milyon evrakı dijital arşive alıyor. Vatandaşların veya kuruluşların kurumdaki tüm dosyalarını bilgisayar ortamına aktarmayı hedefleyen SGK İl Müdürlüğü, bu yönde çalışma başlattı. SGK'nin Örnekköy ve Çınarlı'da arşiv amaçlı kullandığı depolardaki evrak, 3 ayrı merkeze getiriliyor. Arşiv için görevlendirilen 70 personel, burada 75 milyon evrakın dijital ortama aktarılmasını sağlıyor.

