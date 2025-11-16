Dikili’de ihale şaibesi

İZMİR'İN önemli turizm merkezlerinden biri olan Dikili, Belediye Başkanı'nın görev süresi boyunca gerçekleştirilen ihalelerle ilgili ortaya atılan ciddi usulsüzlük iddialarıyla gündemde. Özellikle fen işleri ve filo kiralama gibi büyük bütçeli ihalelerde yoğunlaşan şaibe iddialarının toplam tutarının milyonlarca dolara ulaştığı belirtiliyor. Bu durum, kamuoyunda "halkın parası kimlerin cebine gidiyor?" sorusunu yükseltti. Ortaya atılan iddiaların temelinde, belediyenin düzenlediği ihalelerin şeffaflıktan uzak bir şekilde, sürekli olarak belirli firmalara verilmesi yatıyor.