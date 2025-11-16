İzmir’de cinayetle biten kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı aile kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayda 9 kişi gözaltına alınmış, 4 kişi de tutuklanmıştı. 11 Kasım'da Bayraklı'da meydana gelen olayda araç ile H.E.'nin iş yerine yaklaşan şüpheli şahıslar, mekan sahibi H.E., oğlu S.E ile S.D ve Y.D.'ye isabet etti. Olayda H.E., hayatını kaybetti. Öte yandan, meydana gelen aile kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde araçla olay yerine gelen şüphelilerin, silah ve bıçaklarla iş yerine geldiği, yaşanan arbedenin ardından olay yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.