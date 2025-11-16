İzmir'de elektrik kesintisi 16 Kasım Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 16 Kasım Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 KASIM PAZAR
09:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Havuzbaşı
10:00 - 14:00
BERGAMA / İZMİR
Hacıhamzalar
Terzihaliller
Yukarıbey
Aşağıcuma
Göbeller
10:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Egemenlik
09:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Zafer
29 Ekim
10:00 - 16:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Kaklıç
Atatürk OSB
09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
İsmetpaşa
09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Doğancılar
Cevizli
10:00 - 13:00
KINIK / İZMİR
Kınık OSB
Kocaömer
09:00 - 15:00
KONAK / İZMİR
Zeytinlik
09:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Oğlananası
Oğlananası Atatürk
Kısık
09:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Mermerli
Musabey
Camiikebir
Ahıhıdır
Yahşelli
Doğa
Çavuş
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kaymakçı
Emirli
Kemenler
Mescitli
Pirinççi
Çaylı
Bademli
08:30 - 16:30
SEFERİHİSAR / İZMİR
Orhanlı
Beyler
Kavakdere
Atatürk
Cumhuriyet
Tepecik
Turabiye
09:00 - 16:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi
09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Yeşilköy