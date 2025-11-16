  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İzmir'de elektrik kesintisi 16 Kasım Pazar

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 16 Kasım Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 KASIM PAZAR

09:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Havuzbaşı

10:00 - 14:00
BERGAMA / İZMİR
Hacıhamzalar
Terzihaliller
Yukarıbey
Aşağıcuma
Göbeller

10:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Egemenlik

09:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Zafer
29 Ekim

10:00 - 16:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Kaklıç
Atatürk OSB

09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
İsmetpaşa

09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Doğancılar
Cevizli

10:00 - 13:00
KINIK / İZMİR
Kınık OSB
Kocaömer

09:00 - 15:00
KONAK / İZMİR
Zeytinlik

09:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Oğlananası
Oğlananası Atatürk
Kısık

09:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Mermerli
Musabey
Camiikebir
Ahıhıdır
Yahşelli
Doğa
Çavuş

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kaymakçı
Emirli
Kemenler
Mescitli
Pirinççi
Çaylı
Bademli

08:30 - 16:30
SEFERİHİSAR / İZMİR
Orhanlı
Beyler
Kavakdere
Atatürk
Cumhuriyet
Tepecik
Turabiye

09:00 - 16:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi

09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Yeşilköy

