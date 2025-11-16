Izmir’in nostaljik sokagında Tayfur esintisi

İZMİR'İN Konak ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Eren Karadiken, arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'a olan hayranlığıyla dikkat çekiyor. Küçük yaşlarda ağabeyinden bulaşan bu sevdayı yıllar içinde büyüten Karadiken, hem giyim tarzını hem de yaşam alanını ünlü sanatçıdan ilham alarak şekillendiriyor. Kahramanlar semtinde işlettiği çay ocağını Ferdi Tayfur'un albüm kapakları, film afişleri ve fotoğraflarıyla süsleyen Karadiken, mekanda sürekli plak çaldığını ve vatandaşların bu nostaljik atmosferden büyük keyif aldığını söyledi. Karadiken'i gören birçok kişi de Tayfur'a benzer giyim tarzı nedeniyle sık sık fotoğraf çektirmek istiyor. Karadiken, hayranlığının aileden geldiğini belirterek, "Ferdi Tayfur bizim için tektir" dedi.