İZOTAŞ’a haciz kararını mahkeme durdurdu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri A.Ş.'ye (İZOTAŞ) yönelik 305 milyon TL'lik ecrimisil tahakkuku ve şirket gelirlerine yönelik haciz işlemleri hakkında önemli bir yargı kararı çıktı. İzmir 5. İdare Mahkemesi, İZOTAŞ tarafından yapılan başvuruyu değerlendirerek belediyenin işlemlerinin yürütmesini durdurdu. Belediye tarafından gönderilen ecrimisil ihbarnamesi ve buna bağlı başlatılan haciz işlemlerinin kamu hizmeti niteliği taşıyan şehirlerarası yolcu taşımacılığını olumsuz etkileyeceğini belirten İZOTAŞ yönetimi, konuyu yargıya taşımıştı.