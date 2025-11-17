Evlat katilinden akıl almaz ifade

İzmir'in Tire ilçesi Dallık Köyü'nde 20 Ekim'de meydana gelen cinayette katil baba Şerafettin Kaya'nın (63) ifadesi ortaya çıktı.
Cinayet silahı tüfeğiyle birlikte firar cani baba olaydan 21 gün sonra bölgede aralıksız arama tarama faaliyetlerini sürdüren ekiplerin dikkati sayesinde yer değiştirirken yakalandı. Kaya'nın oldukça bitkin olduğu ve yakalanmamak için ormanlık ve sarp arazide her geceyi başka bir yerde geçirdiği gündüzleri ise hareketsiz kaldığı öğrenildi.
Kaya'nın verdiği ifadede, "O gece ayakkabımı bağlarken elimdeki av tüfeği yanlışlıkla ateş aldı. Hatta oğlum duvardan seken saçmalar nedeniyle öldü" dediği öne sürüldü. Kaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi.