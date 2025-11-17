İzmir elektrik kesintisi 17 Kasım Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik kesinti detaylarını paylaştı. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 KASIM PAZARTESİ
12:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Yalı
10:00 - 13:00
BALÇOVA / İZMİR
Eğitim
09:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Bahçelievler
12:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik
09:00 - 12:00
BUCA / İZMİR
Vali Rahmi Bey
Dumlupınar
Kozağaç
09:30 - 16:30
ÇEŞME / İZMİR
Çiftlik
Altınkum
09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Atatürk
Fevzipaşa
13:00 - 17:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Maltepe
09:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
İhsan Alyanak
Abdi İpekçi
Peker
Uzundere
Yunus Emre
14:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Yalı ( 6524. Sk. )
Mavişehir
09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Doğancılar
09:00 - 14:00
KINIK / İZMİR
Cumalı
Yeni
Fatih
10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Mehmet Akif
Ulubatlı
09:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
29 Ekim
Günerli
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Gölcük
Tekke
10:00 - 14:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi
09:30 - 17:30
TORBALI / İZMİR
Sağlık
Tulum
10:00 - 12:00
URLA / İZMİR
Bademler