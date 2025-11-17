  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 17 Kasım Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik planlı kesintilerin saatlerini ve ilçelerini duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte 17 Kasım Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 KASIM PAZARTESİ

12:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Yalı

10:00 - 13:00
BALÇOVA / İZMİR
Eğitim

09:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Bahçelievler

12:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik

09:00 - 12:00
BUCA / İZMİR
Vali Rahmi Bey
Dumlupınar
Kozağaç

09:30 - 16:30
ÇEŞME / İZMİR
Çiftlik
Altınkum

09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Atatürk
Fevzipaşa

13:00 - 17:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Maltepe

09:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
İhsan Alyanak
Abdi İpekçi
Peker
Uzundere
Yunus Emre

14:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Yalı ( 6524. Sk. )
Mavişehir

09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Doğancılar

09:00 - 14:00
KINIK / İZMİR
Cumalı
Yeni
Fatih

10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Mehmet Akif
Ulubatlı

09:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
29 Ekim
Günerli

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Gölcük
Tekke

10:00 - 14:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi

09:30 - 17:30
TORBALI / İZMİR
Sağlık
Tulum

10:00 - 12:00
URLA / İZMİR
Bademler

