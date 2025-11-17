İzmir'de kardeş kumpasını avukat çözdü!

Polise yapılan uyuşturucu ihbarının Ali İ.'nin eşinin cep telefonundan yapıldığını da tespit ettiklerinin altını çizen avukat Demirciefe, "Uyuşturucu zulalanmadan yani ayrıntılı şekilde gizlenmeden sanki biri eliyle koymuş gibi dolabın arkasından çıkıyor. Emniyet direk geliyor ve orada buluyor. Ayrıca arama kararının da sonradan çıktığını belirledik ve burada usulsüz arama da var. Ortaya çıkardığımız delillerle kardeş kumpasını ortaya çıkarttık. Bunun yanında iki kardeşin annesi S.İ, oğlu Ali İ.'nin Bilal isimli bir kişiye uyuşturucuyu kardeşi Murat İ.'nin işyerine koymasını söylediğini kendisine itiraf ettiğini de söyledi" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, avukat savunmaları ve deliller ışığında 20 yıla kadar hapsi istenen sanıkların beraatine karar verdi.

DİĞER