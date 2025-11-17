İzmir'de kardeş kumpasını avukat çözdü!

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde geçen yıl Şubat ayında polisi arayan bir kişi, Murat İ. ile Mustafa E.'nin ortak işlettiği kıraathanede uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapıldığını, uyuşturucu maddelerin de işyeri mutfağındaki mini buzdolabının arkasında gizli olduğu ihbarını yaptı.
İhbar sonrası polis ekiplerince yapılan baskında mini buzdolabının arkasında alüminyum folyoya sarılı 8 meşe kokain, 6 meşe de metamfetamin ele geçirildi. İşyeri sahipleri Murat İ, ortağı Mustafa E. ve çalışan Orhan D. gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR
Karşıyaka 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan şüpheliler suçlamaları reddetti. Soruşturma aşamasında ele geçirilen yasaklı madde poşetleri üzerinde şüphelilerin parmak izine rastlanmazken, kan örnekleri de temiz çıktı. Sanık avukatlarından Efe Demirciefe, Murat İ.'nin gözaltına alınmadan 4 ay önce kardeşi Ali İ. ile birlikte işlettikleri markette bir meseleden dolayı tartıştıklarını, ortaklıkları bozulduktan sonra Ali İ.'nin müvekkili için 'Onun başını yakacağım' dediğini iddia etti.
Polise yapılan uyuşturucu ihbarının Ali İ.'nin eşinin cep telefonundan yapıldığını da tespit ettiklerinin altını çizen avukat Demirciefe, "Uyuşturucu zulalanmadan yani ayrıntılı şekilde gizlenmeden sanki biri eliyle koymuş gibi dolabın arkasından çıkıyor. Emniyet direk geliyor ve orada buluyor. Ayrıca arama kararının da sonradan çıktığını belirledik ve burada usulsüz arama da var. Ortaya çıkardığımız delillerle kardeş kumpasını ortaya çıkarttık. Bunun yanında iki kardeşin annesi S.İ, oğlu Ali İ.'nin Bilal isimli bir kişiye uyuşturucuyu kardeşi Murat İ.'nin işyerine koymasını söylediğini kendisine itiraf ettiğini de söyledi" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, avukat savunmaları ve deliller ışığında 20 yıla kadar hapsi istenen sanıkların beraatine karar verdi.