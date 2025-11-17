İzmir'de opera binası için hala çalışma yapılmıyor! ‘CHP belediyeciliğinde eser görünümlü enkaz üretiliyor’

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 10 yıl önce yapımına başladığı, yüzde 30 ilerleme sağlandıktan sonra inşaatı durdurulan ve o tarihten bu yana hiçbir ilerleme kaydedilmeyen Karşıyaka Mavişehir Opera Binası şantiyesinde incelemelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, yapının son hâlini yerinde görüntüleyerek sert eleştirilerde bulundu.
'3Ç İLE ÖZETLENEBİLİR'
Yıllardır atıl şekilde bekletilen dev şantiyenin içine giren Yıldız, gördüğü manzarayı şu sözlerle değerlendirdi:
"CHP için özdeşleşmiş bir alandayız. Karşıyaka Opera Binası'nın içindeyiz. CHP belediyeciliğini özetleyen 3 'Ç' var: Çamur, Çukur ve Çöp. İşte bu da o anlayışın somutlaşmış hâlidir! Opera binasını ne yapacaklarına bile karar verememişler. İçeride çamur, çukur, moloz ve çöp dışında hiçbir şey yok. Burası yıllardır bir enkaza dönüşmüş durumda.
Bugünün rakamlarıyla tam 3 milyar TL İzmirlinin parasını bu beton yığınına gömdüler. Karşılığında ise ortada tek bir eser yok. CHP belediyeciliği yıllardır İzmir'de eser üretmek yerine eser görünümlü enkazlar üretiyor. Mavişehir Opera Binası bunun en somut kanıtıdır."