Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de şantiyede yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir inşaat firmasına ait şantiyede yangın çıktı. Alevler park halindeki 2 otomobile de sıçrarken, itfaiyenin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesi Ozan Abay Caddesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler, park halindeki 2 otomobile de sıçradı. Yangın sırasında yükselen siyah duman, kentin birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangında yaralanan olmazken, şantiye alanındaki konteynerlerde ve 2 otomobilde hasar oluştu.

