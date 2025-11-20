İzmir borç batağına saplanacak: Gelir açığını kredilerle kapatacaklar

MALİ YÜK ARTACAK

Bu fark, iç ve dış borçlanmayla karşılanacak, 4,5 milyar lira dış, 3 milyar lira iç borçlanma planlanıyor. ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 2026 bütçesi ise 29,4 milyar lira olarak belirlendi ve gelir-gider farkı borçlanmayla giderilecek.Kurum, yeni yılda 10,3 milyar lira borç alacak.